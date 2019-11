Soupçonnés de favoriser des cancers, les sels de nitrites dans le viseur d'une pétition

Le mois dernier, un amendement MoDem proposant d'instaurer une taxe de 0,10 centime d'euros par kilogramme sur les produits de charcuterie contenant des additifs nitrés avait été soumis aux députés. Et rejeté. Mais des associations repartent ce mercredi à l'assaut des nitrites dans l'alimentation industrielle : l'ONG Foodwatch, l'application Yuka et la Ligue contre le cancer réclament dans une pétition adressés à la ministre de la Santé l'interdiction des sels de nitrites dans nos assiettes, du fait de leur rôle dans l'apparition de certains cancers digestifs.

Ingérer ces additifs, parfois signalés sur l'étiquette sous les codes E249, E250, E251 et E252, peut "entraîner la formation de composés cancérogènes dans notre estomac : des nitrosamines", font valoir les trois organisations. Le centre de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé (Circ) a en effet classé en 2010 les nitrites, surtout utilisés dans la charcuterie qu'ils permettent de teindre en rose et d'être conservée plus longtemps (mais on les retrouve aussi dans les plats industriels, les conserves...) , comme "cancérogènes probables" chez l'homme. Un danger "quand l'ingestion se fait dans des conditions permettant une nitrosation endogène", c'est-à-dire leur transformation en molécules tels que les nitrosamines à l'intérieur de l'organisme. Foodwatch, Yuka et la Ligue contre le cancer rappellent également que c'est la présence de ces additifs dans la charcuterie industrielle qui avait ensuite conduit le Circ à classer la viande transformée comme cancérogène avéré en 2015, estimant que la consommation de 50 grammes par jour de ce type d'aliment augmentait le risque de cancer colorectal de 18%.