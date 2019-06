Jeûne intermittent : que pensent les nutritionnistes de ce régime en vogue ?

"L’intérêt, c’est de mettre au repos le système digestif en permettant aux organes qui participent à l’élimination, comme le foie et les reins, de faire une pause et d'éliminer efficacement les toxines qu'ils ont pu stocker", explique Rapahël Gruman. Pour le nutritionniste, ce régime ne présente aucun risque pour la santé tant qu'il n'est suivi que sur quelques jours. "Même si les apports nutritionnels sont répartis sur deux repas au lieu de trois, cela reste une alimentation équilibrée. Je le conseille généralement à mes patients sur une période de quatre à cinq jours maximum."





Pour lui en revanche, pas question de sauter le petit-déjeuner, un repas dont les bienfaits ont été largement démontré. "Je conseille plutôt de sauter le dîner et de suivre le schéma suivant : petit-déjeuner, déjeuner et collation vers 16 heures. Il ne faut ensuite rien manger jusqu'au lendemain matin, 8 heures." Les repas, eux, doivent être riches en protéines et en fibres afin d'atteindre la satiété. Le seul inconvénient, concède-t-il, c'est que sauter le dîner peut être assez dé-sociabilisant. D'où l'intérêt de ne pratiquer ce jeûne que quelque jours pour, si besoin, s'orienter vers un autre type de régime. "Si on reste tout le temps sur le même protocole alimentaire, la perte de poids peut rester bloquée", souligne Raphaël Gruman.