Joyeux Noël : les bûches 2018 sont (quasiment) toutes exemptes de nanoparticules

Cette année, les bûches de Noël sont à consommer sans modération. Alors qu’Agir pour l’environnement avait révélé en décembre 2017 la présence de nanoparticules potentiellement dangereuses pour la santé dans plus de 100 desserts glacés, et dans les bûches en particulier, la situation semble s’être nettement améliorée cette année. L’association s’est rendue début décembre dans une dizaine de magasins pour passer au crible la composition des bûches. Et, surprise, "quasiment aucune des bûches que nous avons contrôlées ne contenait de dioxyde de titane", reconnaissable à la mention E171 ou TiO2 , nous annonce Magali Ringoot, la coordinatrice des campagnes d’Agir pour l’environnement. Ce minéral, utilisé dans les colorants blancs où pour faire briller les couleurs, contient en effet des particules si fines qu'elles peuvent, selon l'association, "aisément franchir les barrières physiologiques".





Ainsi, seules les marques Ehrard et Batman "saupoudrent encore allègrement" leurs desserts glacés de dioxyde de titane, selon la nouvelle enquête d'Agir pour l'environnement. L'association épingle ainsi chez la première le "Traîneau 3 Chocolats", la "Limousine du Père Noël", la "Bûche glacée Magie de Noël Caramel Beurre Salé Crème brûlée", la "Bûche glacée Magie de Noël Caramel Chocolat Brownie", la "Bûche glacée Magie de Noël Caramel Fraise Passion Mangue", la "Bûche glacée artisanale Passion-Fraise", la "Bûche glacée artisanale Mascarpone-Myrtille" et la "Bûche glacée tradition Vanille-Chocolat". Du côté de la marque Batman, les bûchettes vanille et chocolat sont visées.