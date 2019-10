Jus d'orange : ne vous pressez pas !

LE PANIER DU MARCHE - Quoi de mieux qu'un jus d'orange pour faire le plein de vitamines le matin ? Mais pour être sûr de sa qualité, il faut être attentif aux étiquettes lors de son achat.

Quand on n'a pas le temps de préparer du jus d'orange, on en achète. Cependant, la prudence est de mise face aux multitudes de produits disponibles sur les rayons. Cela passe par une bonne lecture des étiquettes. Parmi les meilleurs figurent les jus d'orange 100% purs jus pressés, en briques ou en bouteilles plastiques. Leur goût se rapproche du vrai jus d'orange. On peut également trouver des jus fabriqués avec des oranges de différentes provenances. Mais leur saveur s'éloigne de la vraie. Certains, préparés avec de l'eau, du sucre et d'autres ingrédients, sont même très caloriques.



