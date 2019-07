Jus de fruits : on les accuse d'être trop sucrés mais faut-il pour autant les bannir ?

"Encore une fois, les parents doivent faire preuve de bons sens car ce qui pose problème est avant tout la surconsommation de ces boissons sucrés, prévient la spécialiste. Ainsi, comme le jus a plus d'impact sur la glycémie que le fruit à croquer, si votre enfant boit un verre de jus de fruits le matin, il faudra privilégier un fruit à croquer, plus riche en fibres, à quatre heures. Même chose, si on mélange plusieurs fruits : un jus fraise/banane contiendra toujours plus de fructose qu'un jus d'orange", avance-t-elle.





Inutile aussi de mettre dans le même sac les jus de fruits et les sodas. Par exemple, un coca équivaut à sept morceaux de sucre soit 35 g, et contient de la saccharose (glucose + fructose) dont l'index glycémique est plus élevé ; là où 100 ml de pur jus d'orange contiennent environ deux morceaux de sucre, soit 10 g. "Pas question donc de les supprimer de notre alimentation, d'autant que les Français ont des difficultés à manger 5 fruits et légumes par jour (soit 400 g au total), comme le recommande le Programme national nutrition santé (PNNS). Il est donc important d’en consommer sous toutes les formes. Et les jus de fruits constituent un moyen pratique, accessible et économique pour consommer des fruits", argumente Florence Foucaut.





"Après, si on veut s'en tenir au fruit à croquer, on va plutôt privilégier ceux qui contiennent des fibres et de la vitamine C, comme le kiwi. La banane, sera plutôt pour des enfants qui font du sport car elle contient plus de sucre mais aussi de l'amidon, ce qui permet d'apporter des sucres complexes. Concernant les fruits de saison, les cerises, riches en antioxydants, sont intéressantes. Attention toutefois à ne pas trop en consommer - une dizaine maximum - en raison de leur forte teneur en sucre. Quant à l'abricot, riche en vitamine A, on en a besoin avant de s'exposer au soleil, ce qui est une bonne chose au moment des vacances", conclut-elle.