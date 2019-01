Kernza : cette nouvelle céréale pourrait révolutionner notre alimentation (et sauver la planète)

Il y a peu, trente-sept scientifiques de seize pays différents rappelaient l'urgence d'adapter notre alimentation à la croissance démographique exponentielle. Parmi leurs recommandations : la multiplication par deux des apports en graines entières dans nos menus, soit environ 200 grammes par jour. Malgré tout, la culture de céréales, faite avec des plantes annuelles qui ne produisent qu'une récolte, est très énergivore en combustibles fossiles, source de pollution de l'eau et impacte notre écosystème.





Or, une nouvelle céréale pourrait bien révolutionner notre alimentation. Faible en gluten et concentrée en protéines, en calcium et en oméga-3, elle est capable de résister à des conditions climatiques extrêmes et ne nécessite que très peu d'entretien.