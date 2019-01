"Keto diet" : c'est quoi ce régime ultra-gras dont tout le monde parle (en mal ou en bien) ?

"J'utilise souvent ce régime sur cinq à sept jours pour enclencher la perte de poids, avant de repasser sur une alimentation plus traditionnelle, nous explique-t-il." L'avantage, assure-t-il, c'est que ce régime s'accompagne d'une perte de poids rapide, sans sensation de faim.





Pour suivre ce régime cétogène, le nutritionniste demande à ses patients de garder dans leur alimentation tout ce qui est source de protéines (viandes, poissons, œufs, crustacés), les produits laitiers et toute autre matière grasse (beurre, huile, etc.), ainsi que les légumes, sauf les plus sucrés comme les carottes et les betteraves. Les féculents (pommes de terre, pâtes, riz, pain, etc.), les légumes secs, les fruits et les boissons sucrées, eux, sont à éliminer.