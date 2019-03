Kiwi, jambon, thon rouge, miel... attention aux fraudes

Divers cas de fraudes sur les produits alimentaires ont été constatés dernièrement. Prenons l'exemple du jambon, avec sa couleur bien rose, les producteurs y ajoutent notamment du jus de légumes. Tout comme le thon rouge, qui contient la plupart du temps du colorant à base de betterave, sans que cela n'apparaisse sur l'emballage ni l'étiquette. Un grossiste a écoulé du miel espagnol et chinois, en le faisant passer pour du miel français. Une procédure judiciaire est en cours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.