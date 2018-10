Kiwis, choux, pois chiches... Ces aliments qui boostent votre corps pour mieux résister aux maladies et à la fatigue

Pour éviter la fatigue, il est d'autre part conseillé de consommer des féculents complets et des légumineuses comme les lentilles, les flageolets et les pois chiches qui apporteront leur lot de sucres lents. "Ils sont intéressants parce que moins sucrés que les pâtes classiques, blanches, et qu'ils apportent beaucoup plus de fibres."





Enfin, pour également esquiver les coups de mou et drainer le corps, Raphaël Gruman rappelle l'importance d'une bonne hydratation. "L'hiver, on a moins chaud, on transpire moins, mais on a quand même besoin d'hydratation", insiste-t-il. Soupes, infusions, thé, et tisanes seront donc vos meilleurs compagnons.