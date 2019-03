Inquiétudes autour de l'acrylamide, cette substance cancérogène présente dans les frites, les chips ou les biscuits

Le test de plus de 500 produits a mené le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) à interpeller, ce mercredi 6 mars, la Commission européenne. L’objet de ses inquiétudes ? L’acrylamide, une substance qui apparaît dans les aliments riches en amidon comme les frites, les chips, les biscuits et le pain grillé, lors de leur cuisson au four, en friture ou à la poêle à plus de 120 °C.





En 2015, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) indiquait dans un rapport que ce composé "accroît potentiellement le risque de développement d’un cancer pour les consommateurs de tous les groupes d'âge" et "endommagent l'ADN", tout en affirmant qu'il s'agissait désormais d'une question de santé publique. Face à la forte dose d'acrylamide dans certains aliments analysés, le Beuc appelle la Commission européenne à baisser les teneurs indicatives de cette substance, ce qui pousserait les industriels à réduire sa présence dans leurs produits.