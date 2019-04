L'additif alimentaire E319 soupçonné d'affaiblir nos défenses immunitaires

Pour ces travaux, des souris ont ingéré, proportionnellement, la même quantité de BHQT que le fait en moyenne un être humain. Les scientifiques se sont ensuite penchés sur le fonctionnement des cellules T [cellules participant à la défense naturelle de l'organisme, ndlr.] CD4, dont le rôle est de coordonner le système immunitaire, et CD8 T, chargées de détruire les cellules "ennemies".





"Globalement, nous avons observé un nombre réduit de cellules T CD8 dans les poumons et une réduction du nombre de CD4 et CD8 capables d'identifier le virus de la grippe chez les souris exposées au BHQT", explique dans un communiqué Robert Freeborn, un doctorant qui a mené l'étude avec le professeur en pharmacologie et toxicologie Cheryl Rockwell. "Ces souris présentaient aussi une inflammation généralisée et une production de mucus dans les poumons." Les chercheurs ont également noté que l'additif alimentaire avait ralenti l'activation initiale des cellules immunitaires, réduisant leurs capacités à combattre plus précocement une infection. Le virus de la grippe a ainsi pu se répandre plus facilement chez les souris.