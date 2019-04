L'ail des ours, une plante pour agrémenter certaines recettes

La saison de l'ail des ours dure à peine un mois. Cette plante qui pousse dans de nombreuses régions calcaires peut être utilisée pour agrémenter certaines recettes. Également connu sous le nom d'ail sauvage, l'ail des ours ne doit pas être confondu avec la feuille du muguet qui est toxique. Découvrez en images les bons gestes pour bien cuisiner cette plante pleine de vitamines.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.