L'anorexie, ce n'est pas que dans la tête : la maladie serait aussi métabolique que psychiatrique

Aujourd'hui, l'anorexie mentale est la plus meurtrière de toutes les maladies psychiatriques. Elle affecte entre 1% et 4% des femmes et environ 0,3% des hommes. Les personnes touchées peuvent avoir un poids corporel extrêmement bas et une vision déformée de l'apparence de leur corps.





Ces personnes peuvent être terrifiées à l'idée de prendre du poids. Alors que certains mangent si peu qu'ils meurent de faim, d'autres mangent normalement mais font de l'exercice au point de brûler plus de calories qu'ils n'en consomment. Cette découverte, qui conclut que l'anorexie mentale doit être considérée comme un "trouble métabo-psychiatrique" hybride, pourrait donc mener à de nouvelles approches thérapeutiques, espèrent ses auteurs. Actuellement, les traitements sont principalement axés sur la thérapie comportementale. Grâce à ces recherches, les composants métaboliques de la maladie seraient davantage pris en compte, ce qui pourrait améliorer son traitement et sauver plus de vies.