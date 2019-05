L'art de composer les salades

Ce samedi, parlons de salades. Ces plantes se déclinent en une multitude de variétés. Romaine, roquette, laitue, batavia, multifeuille… il y en a pour tous les goûts. Lors de l'achat de salades, le mieux est d'éviter celles vendues dans des sachets plastique. En effet, en plus d'être chères, elles ont déjà perdu leur fraîcheur et leur saveur. Comment les laver et les préparer ?



Ce samedi 25 mai 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous parle des variétés de salades et de leur préparation. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 25/05/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.