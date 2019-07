L'aubergine : le légume de l'été

L'aubergine est la star du marché en cette période estivale. En effet, on en trouve plein sur les étals, notamment de juin à septembre. Ce légume en provenance d'Asie se retrouve de nos jours dans beaucoup de cuisines méditerranéennes. Le caviar d'aubergines est le plat du jour. Pour bien le préparer, la cuisson des légumes au four, pendant une bonne demi-heure, est nécessaire pour faire craqueler la peau. Privilégiez les aubergines de taille moyenne et bien fermes. Comptez environ 3,50 euros le kilo. La recette en images.



Ce samedi 27 juillet 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous parle de la recette du caviar d'aubergines. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 27/07/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.