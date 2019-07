L'été, on a la pêche !

L'été est la meilleure saison pour manger des fruits frais notamment les pêches. Originaire de la Chine, ce fruit a emprunté la route de la soie pour gagner l'Europe et arriver chez nous. Trois grandes catégories sont disponibles pendant la saison : les pêches blanches, les pêches jaunes et les pêches plates. De la même famille, les brugnons et les nectarines embaument également les étals de leurs parfums sucrés. Comment faire la différence entre ces variétés ?



Ce samedi 6 juillet 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous parle de la saison des pêches. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 06/07/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.