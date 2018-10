La commercialisation de la salade a évolué

De la salade, il y en a pour tous les goûts. Mais la plus prisée des consommateurs pressés est la mâche. Et c'est la première des variétés à être commercialisée en sachet. En 2018, la salade emballée a été consommée par 75% des Français. A cause de son prix élevé, les ventes ont pourtant diminué. Si une salade vendue fraîche coûte moins de trois euros le kilo, elle peut aller jusqu'à plus de huit euros une fois emballée. Comment expliquer cette différence ?



