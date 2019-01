La courge spaghetti à la carbonara

Pour commencer, ôter les filaments et les pépins à l'intérieur de la courge. Enfourner ensuite 40 minutes façon en bas à 180 degrés. Une fois cuite, récupérer délicatement les spaghettis avec une fourchette et réserver. Puis faire revenir le lardon découpé en morceaux. Ajouter le mascarpone et mettre le poivre à la fin car la chaleur tue ses arômes. Pour finir, verser les spaghettis dans la poêle avec la préparation, ajouter le jaune d'œuf et un peu de parmesan. Il ne reste plus qu'à servir et déguster.



Ce dimanche 27 janvier 2019, Olivier Poels dans sa chronique "Plateau gourmand", nous prépare un menu italien. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 27/01/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.