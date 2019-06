La courgette, l'un des légumes emblématiques de l'été

Mure et bien ferme, la courgette française arrive sur les étals lors de la période estivale. Ce légume se décline en de nombreuses couleurs, dont le jaune et le vert. Il sert d'ingrédients pour la ratatouille, le gratin et diverses autres recettes. Découvrez les conseils d'Olivier Poels pour préparer la courgette crue comme entrée.



Ce samedi 15 juin 2019, dans la chronique "Plateau gourmand", Olivier Poels nous parle de la courgette, un légume de saison. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 15/06/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.