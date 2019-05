La crevette dans l'assiette

Il existe trois grandes catégories de crevettes : les crevettes sauvages, celles issues de l'élevage et celles des eaux douces. Les plus recherchées sont les crustacés sauvages de gros calibre que l'on pêche dans l'Océan Indien du côté de Madagascar. On les reconnaît à leur couleur plus rouge et leur prix plus coûteux. Comment préparer ces trésors de la mer ?



Ce samedi 11 mai 2019, Olivier Poels dans sa chronique "Plateau gourmand", nous parle des différentes variétés de crevettes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 11/05/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.