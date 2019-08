La cuisine en trompe-l'oeil !

Un nouveau concept culinaire en trompe-l’œil a été mis au point dans les restaurants Privé de dessert. Le fonctionnement est simple, lorsque l'on pense manger quelque chose de salé c'est sucré et vice versa. Sophie Journo, co-fondatrice des restaurants Privé de dessert, nous présente des échantillons de produits qui figurent sur leur carte : un saucisson au chocolat et noisette, un salami au biscuit rose de Reims et à la pistache, ainsi que des olives en chocolat. Qu'en est-il du goût ? Comment les gens découvrent-ils ces plats ?



