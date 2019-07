La malbouffe nuirait à la fertilité des hommes et de façon irréversible

En fin de compte, les échantillons du dernier groupe étaient les moins concentrés, avec en moyenne 25,6 millions de spermatozoïdes par éjaculation. Un résultat très insatisfaisant puisque l’Organisation mondiale de la santé considère qu'un échantillon fertile doit en contenir au moins 39 millions. En dessous, un homme peut avoir du mal à concevoir naturellement.





En comparaison, les hommes qui consommaient une alimentation plus saine (riche en protéines telles que le poisson et le poulet et comportant des fruits et légumes frais) et buvaient de l'eau produisait le plus grand nombre de spermatozoïdes.