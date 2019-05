La recette du dimanche : Asperges, câpres et anchois

En ce dimanche, un plat sudiste du Vaucluse est mis en avant par le chef Emmanuel Kouri. Pour les ingrédients, il nous faut trois jaunes d'œufs, des anchois, 20cl de crème liquide, une cuillère à soupe de câpres, des croûtons, des pousses d'épinard, un citron, du parmesan, 150 grammes de beurre et des asperges vertes du Vaucluse. Écussonner ces dernières et les cuire à l'Anglaise. Mixer ensemble les jaunes d'œufs, les anchois et les câpres. Faire fondre le beurre et y presser le jus de citron. Ajouter le mélange à la sauce mixée. Étaler la sauce avec un siphon, et saupoudrer le plat des croûtons de pain, de pousses d'épinard et poser le parmesan coupé en fines lamelles. Le plat est prêt à être dégusté.



Ce dimanche 19 mai 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous parle du plat d'asperges typique du Vaucluse. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/05/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.