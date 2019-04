La recette du dimanche : brioche perdue au cacao

Un pain perdu revisité pour devenir une brioche perdue au parfum cacao, rien de mieux qu'une recette qui rappelle l'enfance. Pour cela, il nous faut : deux tranches de brioche, un œuf, dix centilitres de lait, un sachet de sucre vanillée et un peu de cacao pur, amer et non sucré. Il faut mélanger les ingrédients et immerger les brioches dans la préparation. Ensuite, on procède à la friture de celles-ci dans du beurre, deux minutes de chaque côté pour une cuisson optimale. Enfin, il faut saupoudrer les brioches perdues de cacao.



Ce dimanche 7 avril 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous dévoile la recette de la brioche perdue au cacao. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/04/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.