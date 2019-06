La recette du dimanche : Cerises, streusel et crème montée

Le chef doublement étoilé Christophe Hay nous prépare une recette à base de cerises. Pour réaliser ce plat, des pétales de coquelicot séchés, de la poudre d'amandes, de la farine, du beurre, du sucre, de l'agastache, de la crème liquide et de la crème crue sont aussi nécessaires. Après le dressage, l'ensemble du streusel, de la crème montée et des cerises donnent un goût frais. Découvrez cette délicieuse recette à La Maison d'à Côté à Montlivault.



Ce dimanche 30 juin 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous dévoile une recette à base de cerises assaisonnée de streusel et de crème montée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/06/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.