La recette du dimanche : coquille Saint-Jacques au chorizo

En pleine saison de la coquille Saint-Jacques, Olivier Poels et David Le Quellec nous ont préparé une recette simple et facile à réaliser. Il nous faut : des coquilles Saint-Jacques, du chorizo ibérique, de la poudre de noisettes torréfiées, de la chapelure, du beurre demi-sel, de l'huile d'olive et du jus de citron. Récupérer les noix de Saint-Jacques et les mettre au frigo. Mixer le reste des ingrédients. Mettre le tout sur les noix et chauffer au four pendant trois minutes. Et déguster.



Ce dimanche 24 mars 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous livre une recette de la coquille Saint-Jacques. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 24/03/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.