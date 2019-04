La recette du dimanche : côte de bœuf

Avec l'arrivée des beaux jours, la côte de bœuf reste l'un des mets préférés des Français. Olivier Metzger nous montre comment bien choisir une côte de bœuf. Pour la préparation, verser du sel sur la viande. Faire chauffer l'huile dans une poêle et faire dorer la côte de bœuf pendant deux minutes sur chaque côté. Ensuite, cuire la viande pendant dix minutes au four. Enfin, laisser reposer cinq minutes environ, découper et servir.



Ce dimanche 14 avril 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous livre une recette de la côte de bœuf. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 24/04/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.