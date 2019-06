La recette du dimanche : filet de merlu aux blettes

Christophe Raoux, Meilleur Ouvrier de France 2015, nous livre la recette du filet de merlu aux blettes. Pour la réaliser, il faut des pavés de merlu, une tomate, une échalote, du chorizo, un citron vert, des olives, du brocciu, quelques herbes et les blettes. Réaliser une brunoise de blettes puis les faire revenir dans un peu d'eau et du beurre. Rajouter à cette préparation le fromage, la ciboulette et l'échalote. Dresser le mélange dans de petits plats à gratin et enfourner. Pour la vinaigrette, mélanger de l'huile d'olive avec la tomate émincée, le chorizo et les olives. Rajouter du vinaigre balsamique et un peu de jus de citron vert. Enfin, cuire les pavés de merlu dans du beurre clarifié durant sept minutes, dans un four à 160°C. Il ne reste plus qu'à dresser et à déguster.



