La recette du dimanche : la courgette dans tous ses états

Pour la recette de ce dimanche, le chef Ludovic Turac nous emmène à Marseille avec sa fleur de courgette farcie. Dans un premier temps, cuire les fleurs de courgette dans de l'eau salée. En attendant, réaliser un caviar de courgette. Pour ce faire, placer une courgette grossièrement découpée dans du papier aluminium, y rajouter du sel et un peu de piment piment d'Espelette, puis réaliser une sorte de papillote. Mettre le mélange au four à 190°C pendant quinze minutes puis le mixer. Lier le caviar avec une brunoise de courgette en ajoutant de la cébette et du citron jaune. Une fois les fleurs de courgette cuites, il suffit de les farcir de caviar. Sur l'assiette, rajouter quelques olives, des oignons rouges cuits au sel et un filet d'huile d'olive.



Ce dimanche 2 juin 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous dévoile la recette des fleurs de courgette farcies. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/06/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.