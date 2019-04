La recette du dimanche : la Pavlova, le dessert tendance

La Pavlova a été inventée en l'honneur d'une ballerine du nom d'Anna Pavlova. Pour la réaliser, il faut : de la meringue, des fruits rouges de saison, de la crème liquide et du sucre vanillée pour la chantilly, montée à l'ancienne. Pour la préparation, il faut découper les fraises, les mélanger à la crème chantilly et il ne reste plus qu'à déguster avec la meringue, préalablement coupée en deux. Un dessert facile, rapide à réaliser et adapté à tous les budgets.



Ce dimanche 28 avril 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous fait découvrir la Pavlova. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 28/04/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.