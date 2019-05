La recette du dimanche : la salade de hareng revisitée

L'été est synonyme de repas léger. Nicolas Medkour en profite pour présenter une salade de hareng typique du Nord revisitée. Pour les ingrédients, il faut : du gâteau battu, du hareng fumé, des pommes de terre, de la vinaigrette moutardée, de la crème fermière, du citron, de la sucrine, de l'oignon rouge, des pickles de légumes et quelques herbes du jardin. Tailler le filet de hareng et le caraméliser. Assaisonner ensuite les pommes de terre avec la vinaigrette. Les poser au-dessus de la crème fraîche préalablement disposée dans le plat. Mettre ensuite le hareng et le morceau de gâteau. Disposer les pickles, les herbes, l'oignon et la sucrine avant de râper le zeste du citron au dessus de la préparation. Il ne reste plus qu'à déguster.



Ce dimanche 12 mai 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous dévoile la salade de hareng typique du Nord revisitée par le chef Nicolas Medkour. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 12/05/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.