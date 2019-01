La recette du dimanche : le ceviche de bar

Ce dimanche, on voyage en Amérique latine avec le ceviche de bar. Pour cette recette, il faut un filet de bar, du citron, de l'avocat, du gingembre, de l'oignon rouge, du piment d'Espelette, de l'huile d'olive et de la coriandre. Détailler le filet en dés, l'assaisonner avec du jus de citron et le laisser une heure dans le frigo. Pendant ce temps, émincez l'oignon et le gingembre et les mélanger à l'avocat. Rajouter au mélange des feuilles de coriandre, un peu de piment d'Espelette et du sel. Dans un plat, dresser le bar et y rajouter le précédent mélange. Et le tour est joué !



Ce dimanche 20 janvier 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous livre la recette du ceviche de bar. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 20/01/2019 présentée par Christophe sur LCI.