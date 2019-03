La recette du dimanche : le tartare de betterave

Pour la recette de la betterave en tartare, il nous faut : une betterave préalablement cuite, un œuf, de la moutarde, du citron, de l'huile, une échalote, du cornichon, du câpre et de la ciboulette. Découper la betterave, le cornichon et l'échalote en cube et les réserver. Réaliser ensuite une mayonnaise et cisailler la ciboulette. Réunir les ingrédients dans la mayonnaise et mélanger le tout.



Ce dimanche 10 mars 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous livre une recette pour sublimer la betterave. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/03/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.