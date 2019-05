La recette du dimanche : les madeleines de Poels

S'il est une gourmandise à laquelle on ne peut résister, c'est bien la madeleine. C'est une recette à la fois simple et compliquée mais inratable. Pour la réaliser, il faut du 120 g de beurre, 200 g de sucre, 200 g d'œufs entiers, 20 g de jaune d'œuf, 10 g de levure chimique et 180 g de farine. Faire monter les œufs et le sucre à l'aide d'un batteur. Rajouter ensuite le beurre préalablement fondu, la levure et la farine. Laisser reposer l'appareil 30 minutes dans une pièce à température ambiante. En attendant, préchauffer le four à 180°C pendant dix minutes. A l'aide d'une poche à douille, garnir les moules et les enfourner. Les madeleines se dégustent une fois sorties du four.



