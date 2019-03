La recette du dimanche : œuf croustillant à l’artichaut

Pour la recette de l’œuf croustillant à l’artichaut, il nous faut : deux œufs cuits mollet (cinq minutes) et deux artichauts. Pour la panure à l'anglaise, il faut de la farine, un œuf battu, de la chapelure de pain et du sésame. Enfin, pour la vinaigrette, mélangez de la sauce soja, de l'huile d'olive, du citron vert et du vinaigre de riz. Dans un premier temps, tournez l'artichaut, le couper en six et le poêler. Panez les œufs et les faire frire 30 secondes. Dressez le tout dans une assiette et versez la vinaigrette.



Ce dimanche 31 mars 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous dévoile la recette de l’œuf croustillant à l’artichaut. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/03/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.