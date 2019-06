La recette du dimanche : ravioles aux fraises des bois

Pour obtenir un dessert totalement léger, il nous faut : des fraises mara des bois, du poivre de timut, des cacahuètes, des copeaux de radis, un citron vert, un jaune d'œuf et de la pâte à raviole. Pour commencer, découpez les fraises irrégulièrement et ajoutez des cacahuètes et un peu de poivre de timut. Étalez le jaune d'œuf sur les pâtes à raviole pour qu'elle se colle facilement une fois la farce posée dessus. Ensuite, faites-les saisir légèrement dans une poêle à l'huile d'olive, puis continuez la cuisson à l'eau chaude. Pour le dressage final, concoctez une eau de fraise à assembler aux copeaux de radis, au citron vert avec une touche de cacahuètes. Il est à préciser qu'il n'y a eu aucun ajout de sucre.



Ce dimanche 9 juin 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous montre comment préparer des ravioles aux fraises des bois. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 09/06/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.