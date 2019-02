La recette du dimanche : riz au lait au caramel beurre salé

Ce dimanche, Olivier Poels et Julien Arnaud nous montrent comment préparer du riz au lait au caramel beurre salé. Pour cette recette, il faut du lait entier, du sucre, des noisettes décortiquée, du riz rond, de la crème fraîche liquide, du beurre salé et une gousse de vanille. Couper la vanille en deux pour en extraire les grains. Cuire le riz à feu doux avec le lait entier. Ajouter la vanille et une bonne quantité de sucre. une fois le riz cuit, préparer le caramel au beurre salé. Une fois terminé, verser la caramel au beurre salé sur le riz au lait et poser quelques noisettes décortiquées sur l'assiette.



Ce dimanche 3 février 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau Gourmand" nous apprend comment cuisiner le riz au lait au caramel beurre salé. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 03/02/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.