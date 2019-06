La recette du dimanche : Sandre, orge et brocoletti

Le chef doublement étoilé Christophe Hay est connu pour ne travailler qu'avec des produits locaux. Ce dimanche, il nous prépare du sandre. Pour la recette, il faut un pavé de sandre, du brocoletti, un citron jaune, de l'orge perlée, de la cébette et de la cire d'abeille. Dans un premier temps faire deux préparations de brocoletti : l'une en crème et l'autre en brunoise. Faire fondre de la cire d'abeille, enrober le pavé de sandre d'un film plastique et l'y plonger. Laisser reposer une vingtaine de minutes. Dans une casserole, faire fondre du beurre et y rajouter l'orge perlée et le brocoletti. Sur une assiette, dresser la crème et la brunoise de brocoletti ainsi que l'orge. Casser la coque de cire d'abeille pour en sortir le sandre. Il ne reste plus qu'à déguster.



Ce dimanche 23 juin 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous dévoile la recette du sandre à l'orge et au brocoletti. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 23/06/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.