La recette du dimanche : Tartare de daurade sur lit de betteraves

Le chef Christophe Saintagne nous dévoile sa recette de tartare de daurade. Pour la réaliser, il faut deux filets de daurade, du sel, de la fleur de sel, du piment d'Espelette, du citron, des baies de Goji, de la roquette et de la betterave. Une demi-heure avant la préparation, assaisonner la daurade avec du sel et du zeste de citron, et le laisser reposer au frais 30 minutes. Les détailler ensuite en petits cubes puis les mélanger avec le reste des ingrédients. Rajouter de l'huile d'olive, du jus de citron et avant d'ajouter la fleur de sel, vérifier l'assaisonnement du poisson. Il ne reste plus qu'à dresser et à déguster.



Ce dimanche 7 juillet 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous prépare un plat estival à base de daurade. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/07/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.