La soupe au pistou, un plat qui rappelle l'été

La soupe au pistou est un plat d'été qui se déguste en famille ou entre amis. Comment la préparer ?

C'est encore l'été à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Pour faire plaisir à ses convives, Pascal a concoté une soupe au pistou. Pour la soupe, il faut des courgettes, des pommes de terre, des tomates, des carottes, des haricots verts, des oignons et du coco blanc. Et pour le fameux pistou, on a besoin d'ail, de basilic et de l'huile d'olive. Pascal nous dévoile la préparation.



