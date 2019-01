Lait de bufflonne, un or blanc à la fois riche et sain

Le lait de bufflonne se vend trois fois plus cher que celui de la vache ou de la brebis. Les éleveurs d'Aurillac, dans le Cantal, se sont lancés dans l'exploitation de cet or blanc à la fois riche et sain. C'est la matière première d'une des rares mozzarellas de bufflonne fabriquées dans le pays.



