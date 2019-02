Le coquilletto à la Chabot

Pour réaliser le coquilletto, il faut une échalote hachée, des coquillettes, de la vielle mimolette, du mascarpone, du bouillon de volaille et un peu d'huile d'olive. Dans une poêle, chauffer l'huile d'olive et faire revenir l’échalote. Rajouter ensuite les coquillettes et verser progressivement le bouillon. Une fois les pâtes cuites al dente, ajouter le mascarpone et la mimolette. Il ne reste plus qu'à déguster.



Ce dimanche 17 février 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous dévoile la recette du coquilletto. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/02/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.