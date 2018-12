Le fromage, un incontournable des repas de fêtes

Sur le marché de Rungis, il y a autant de fromages que de régions. En ces périodes de fêtes, ce produit est très prisé pour agrémenter les repas. Au lait cru ou pasteurisé, à chacun sa technique de fabrication et ses préférences. Rien qu'au mois de décembre 2018, les ventes de fromage ont augmenté de 5%.



