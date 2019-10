Le miel, allié de votre santé ?

ÇA VOUS TENTE ? - Dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie 2019, plusieurs variétés de miels et diverses animations sont à découvrir à Mimet, dans les Bouches-du-Rhône.

La 29ème édition de la Foire aux miels se déroule ce dimanche à Mimet, le plus haut village des Bouches-du-Rhône. Il s'agit d'une journée festive qui sera focalisée sur l'apiculture, les expositions sur les abeilles, les ateliers extractions, les concours, ainsi que les dégustations. Le miel est connu pour ses vertus, notamment sa capacité antibactérienne, anti-inflammatoire et antioxydante. Toutefois, il ne faut pas en abuser puisque c'est un aliment sucré. À noter que plus ce dernier est clair, plus il est doux. Et plus il est foncé, plus il est puissant en goût.



Ce dimanche 13 octobre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir la Foire aux miels de Mimet, dans les Bouches-du-Rhône. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 13/10/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.