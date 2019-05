Le panier du marché : le radis

Le début du printemps, c'est aussi la saison des radis. Ce légume rose avec un petit bout blanc est la star de l'apéro. Ce produit va devenir de plus en plus piquant au fil des saisons, notamment à cause de la chaleur. Pour l'instant, il est encore doux et facile à manger. Le radis possède également toute une série de variétés et de couleurs.



Ce samedi 4 mai 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", fait le point sur le radis. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 04/05/2019 présentée par Stéphanie Roque sur LCI.