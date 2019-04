Le régime cétogène n'aurait pas les mêmes effets selon que vous êtes un homme ou une femme

En janvier dernier, nous vous parlions du dernier régime à la mode, le régime cétogène, autrement appelé le "Keto diet". Il consiste à se nourrir essentiellement de gras et de protéines. Le nutritionniste Raphaël Gruman nous avait alors assuré que ce régime permettait une perte de poids rapide, sans sensation de faim. Oui, mais. Selon une récente étude sur le sujet, présentée fin mars au congrès de la Société d’endocrinologie américaine, nous ne serions pas tous égaux face à cette diète. Testée sur des souris par des chercheurs de l’université d’Iowa, elle a en effet eu des effets différents selon le sexe des animaux.





Pour l'expérience, les rongeurs ont reçu une alimentation composée à 75 % de lipides, 3 % de glucides et 8 % de protéines. Leur état de santé a été comparé à d'autres confrères de laboratoire, nourris normalement (7 % de lipides, 47 % de glucides et 19 % de protéines). Au bout de 15 semaines, les mâles avaient bien perdu du poids, tandis que le taux de sucre à jeun dans leur sang avait baissé. Les femelles, en revanche, avaient grossi et contrôlaient moins bien leur glycémie que leurs consœurs nourries normalement.