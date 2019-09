Le régime végétarien associé à un risque accru d'AVC : faut-il continuer à manger de la viande ?

GLURPS - Voilà une étude qui est sûrement restée en travers de la gorge de nombreux végétariens. Dans une publication datant du 4 septembre, des chercheurs britanniques affirment que ne pas manger de viande serait lié à une augmentation de 20% du risque d'accident vasculaire cérébral (AVC). Sur LCI, le médecin et chroniqueur Gérald Kierzek nous fait part de son avis sur le sujet.

Depuis quelques années, les études scientifiques prouvant les bienfaits du régime végétarien foisonnent. Ne plus manger de viande permettrait ainsi de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de cancers, mais aussi de surpoids. Selon une récente étude de chercheurs de l'Université d'Oxford, ne manger ni viande ni poisson est associé à un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral (AVC).

En fin de compte, les auteurs de l'étude se sont rendu compte que ceux qui mangeaient du poisson avaient un risque de maladie coronarienne 13% plus faible que les carnivores. Les végétariens, eux, réduisaient ce risque de 22%. Les auteurs de l'étude estiment "probable" que cette baisse soit "due en partie à un indice de masse corporelle plus bas et à des taux plus bas de pression artérielle, de cholestérol et de diabète associé à ces régimes".

Les végétariens avaient en revanche 20% de risques en plus d'être victimes d'un accident vasculaire cérébral comparé aux mangeurs de viande. Ici, l'hypothèse avancée est que certains nutriments, comme la vitamine B12, ont été observés à un faible niveau chez les végétariens, ce qui peut être un facteur de risque.