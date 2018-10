Le tartare de bœuf façon Thaï

Toute l'astuce du tartare est de le faire au couteau, cela change tout. Pour commencer, tailler l'onglet de bœuf en petits dés et le mettre dans un bol. L'assaisonner ensuite avec un filet d'huile de sésame, une cuillère à café de sauce soja, une pointe du mélange d'épices japonaises, le jus d'un demi-citron vert et un peu de coriandre ciselé. Mélanger le tout et dresser à l'aide d'un emporte-pièce. Pour ceux qui n'aiment pas le bœuf cru, on peut le remplacer par du saumon ou du thon.



Ce dimanche 7 octobre 2018, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous fait une version revisitée du tartare de bœuf. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/10/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.