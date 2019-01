Le vin bio s'impose sur les marchés

Pour un bon vin 100% bio, les vignerons bannissent les produits de synthèse pour le traitement du raisin. Les machines qui servent à la préparation et à la récolte, quant à elles, sont remplacées par de la main-d'œuvre supplémentaire. Des méthodes qui augmentent les coûts de production des vignerons. La viticulture biodynamique, une autre manière de cultiver la vigne, suit un tout autre procédé tout en gardant une éthique écologique. Ces vins naturels sont-ils réellement certifiés bio ?



