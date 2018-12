Lendemain de fête : comment éviter les dangers des médicaments contre les troubles digestifs

Pour éviter les désagréments, pensez, lors du repas, à ne pas manger trop vite. Cela évitera au contenu de votre assiette de tomber d'un coup dans votre estomac. De plus, le cerveau a besoin de vingt minutes pour se rendre compte qu'il a assez mangé. Pensez également à bien mâcher vos aliments pour faciliter la digestion. L'estomac ne supporte en effet pas l'arrivée de gros morceaux de nourriture. S'il y est confronté, il va devoir travailler d'autant plus et, si malgré tout des morceaux conséquents passent, ceux-ci risquent de fermenter dans les intestins, créant des ballonnements. Évitez également de boire trop d'alcool, qui ralentit la digestion et créé des sensations de pesanteur.





Si malgré tout, votre système digestif est contrarié, quelques tisanes peuvent faire leur effet. Le fenouil par exemple, est connu pour stimuler la digestion et calmer douleurs abdominales. Il permet aussi d'éviter la formation des gaz intestinaux dans l'intestin. La menthe poivrée, elle aussi, est l'alliée des digestions inconfortables lorsqu'elle est infusée une dizaine de minutes dans de l'eau. Il est aussi possible de verser une goutte d'huile essentielle de menthe dans un grand verre d'eau, en tenant compte des contre-indications (femmes enceintes et allaitantes, sujets épileptiques, enfants moins de 6 ans et personnes âgées).





Enfin, privilégiez la marche à la sieste après votre festin. D'après une étude américaine, une promenade d’une heure permet de diviser par deux le temps d'action de la digestion. De plus, une étude néozélandaise a révélé qu’une marche d’au moins 10 minutes juste après le dîner était des plus efficaces pour faire baisser sa glycémie.